woensdag 24 januari 2024 om 11:19

Zoon van Olga Zabelinskaya tekent bij opleidingsploeg Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step heeft de zoon van wielrenster Olga Zabelinskaya opgenomen in de opleidingsploeg. De 19-jarige Bogdan Zabelinskiy, Cyprioot van nationaliteit, is de vervanger van Pepijn Reinderink die onlangs de tussentijdse overstap maakte naar het WorldTeam van Soudal Quick-Step.

Olga Zabelinskaya, geboren Russische maar tegenwoordig uitkomend voor Oezbekistan, is op 43-jarige leeftijd nog altijd actief voor het UCI-team Tashkent City, en nu gaat haar zoon dus ook de stap maken richting het profpeloton. Tijdens een Gran Fondo op Cyprus maakte Zabelinskiy voor het eerst indruk, waarna hij als junior bij het clubteam Cannibal-Victorious U19 onder meer de Belgische nationale koers in Herselt won.

“Het is een jongensdroom om wielrenner te kunnen worden”, vertelt Zabelinskiy. “Ik heb mijn moeder zoveel wedstrijden zien rijden en winnen, dat was een grote inspiratie voor mij. Het is een understatement dat ik blij ben bij deze ploeg. Ik ben een renner die houd van de klassiekers en tijdritten. Ik wil mij graag ontwikkelen in deze omgeving en vooral genieten van de wedstrijden.”

Namens Soudal Quick-Step Devo is manager Bart Roosens blij met de komst van Zabelinskiy. “Bogdan is heel sterk en de resultaten van zijn fysieke tests zijn erg positief. Allebei zijn ouders waren goede wielrenners, dus als hij hun genen heeft, zien we een mooie toekomst voor hem in het wielrennen.”