‘Zonder vaccin voorlopig geen grote evenementen in Nederland’ donderdag 7 mei 2020 om 10:10

Het kan nog wel even duren voordat er weer grote internationale wielerwedstrijden in Nederland georganiseerd kunnen worden. Volgens RTL Nieuws blijven grote evenementen verboden totdat er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is.

Het kabinet denkt dat zonder een vaccin het gevaar te groot is op een massale verspreiding van het nieuwe virus. “We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel”, schrijft Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.

Een heel aantal strenge maatregelen tegen die verspreiding worden nu langzaam versoepeld, maar organisatoren van massa-events, zoals muziekfestivals en sportwedstrijden moeten nog geduld houden.

Wedstrijden als de Amstel Gold Race, BinckBank Tour en ZLM Tour zijn daardoor opnieuw onzeker. Of deze maatregelen ook invloed hebben op kleinere en nationale wedstrijden is nog niet bekend.

Premier Mark Rutte en minister De Jonge maakten gisteren op een persconferentie bekend dat vanaf 1 september sportwedstrijden weer mogen doorgaan, maar wel zonder publiek.

Update 11:44: Een eerdere versie van dit artikel had de kop ‘Zonder vaccin voorlopig geen grote evenementen in Nederland’. Deze is aangepast omdat niet alle wielerwedstrijden ‘grote evenementen’ zijn.