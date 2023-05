Zomereditie RIDE Magazine stralend onthaald bij Specialized

Ride

De nieuwe 2023-zomereditie van RIDE Magazine is uit en dat werd feestelijk gevierd bij het hoofdkantoor van Specialized Europe in Arnhem. Gasten en relaties wisselden aan het begin van de middag gedachten met elkaar uit tijdens een Lunch Ride, waarna het eerste magazine na een boeiende presentatie werd overhandigd aan Peter Kraaijenvanger van Specialized.

Twintig fanatiekelingen waagden zich in een rondje van een dik uur rondom het prachtige Arnhem, waar zij allen probeerden om ex-topschaatser Erben Wennemars eraf te rijden. Na een verfrissende douche en een smaakvol saucijzenbroodje van de zaak, werd het 212 pagina’s tellende zomernummer gepresenteerd aan het publiek. WielerFlits- en RIDE-hoofdredacteur Maxim Horssels leidde de presentatie in goede banen en met name Erben Wennemars zat op de praatstoel.

Anekdotes en sterke (doch waargebeurde) verhalen passeerden de revue, voordat een petje-op/petje-af-quiz voor nog meer participatie van heel de zaal zorgde. Er was een jaarabonnement te winnen op RIDE Magazine en daar werd fel om gestreden. Ook daarna vertelden mede-hoofdredacteuren Rodrick de Munnik en Raymond Kerckhoffs meer over de bijzondere verhalen in het blad (dat lees je hier) en hoe deze tot stand zijn gekomen. Daarna werd iedereen rondgeleid over het terrein van Specialized, voordat er op groot scherm naar de koninginnenrit van de Giro d’Italia werd gekeken.

foto: Remi Kranendonk