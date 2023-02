Zolder droomt van EK of WK baanwielrennen

Na het WK wegwielrenner in 2002, het WK veldrijden in 1970, 2002 en 2016 en het WK BMX in 2015 en 2019 hoopt Zolder op termijn ook het EK of WK baanwielrennen naar de Belgische gemeente toe te halen. Dat meldt Sporza.

Dit jaar opent de gemeente een nieuw velodroom. En dat zet de deur open om straks een groot baanevenement naar Zolder te halen.

“We denken aan een EK”, vertelt Marc Wauters. “Op lange termijn willen we zelfs een WK naar Zolder halen.”

“We gaan ons kandidaat stellen, maar een datum hebben we nog niet in het achterhoofd. We willen eerst warmdraaien met jeugdkampioenschappen”, aldus de ex-prof. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marc Wauters (@marc.wauters)