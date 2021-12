Zoe Bäckstedt verslaat Leonie Bentveld in Wereldbeker Namen

Zoe Bäckstedt heeft in Namen de tweede Wereldbeker voor junior-vrouwen gewonnen. De 17-jarige Britse alleskunner versloeg met ruim verschil de Nederlandse Leonie Bentveld en de Italiaanse Valentina Corvi. Xaydee Van Sinaey was de eerste Belgische op de vijftiende plaats.

Zoe Bäckstedt, de dochter van oud-profwielrenner en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, bleek nog maar eens een klasse apart in de wedstrijd voor junioren. De Europees kampioene in het veld wist op het zware klimparcours van Namen weg te rijden van haar directe concurrenten en kwam solo over de streep. Bentveld werd op meer dan een minuut tweede, voor de Italiaanse Corvi.

De piepjonge Bäckstedt staat te boek als een van de grootste talenten binnen het vrouwenwielrennen. De Britse blinkt niet alleen uit in het veld: ze werd eerder dit jaar ook al wereldkampioene op de weg bij de junioren. Ze is momenteel ook vicewereldkampioene in het tijdrijden. Ze wist deze winter ook al indruk te maken bij de profs: zo won ze een week geleden nog de Ethias Cross in Essen.

Bäckstedt blijft uiteraard leidster in de Wereldbeker. De junior-vrouwen werken ook in Dendermonde (26/12), Flamanville (16/1) en Hoogerheide (23/1) nog een wereldbekermanche af. De vier beste resultaten (van de vijf WB-wedstrijden) worden in rekening genomen.

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Tweede juniorenmanche in Namen

1. Zoe Bäckstedt – in 37m02s

2. Leonie Bentveld – op 1m11s

3. Valentina Corvi – op 1m27s

4. Monique Halter – op 1m33s

5. Lauren Molengraaf – op 1m36s

6. Eliska Hanáková – op 2m14s

7. Ava Holmgren – op 2m28s

8. Katerina Hladiková – op 2m46s

9. Federica Venturelli – op 2m54s

10. Jana Glaus – op 3m04s