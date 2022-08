Zoe Bäckstedt tekent profcontract bij EF Education-TIBCO-SVB

Zoe Bäckstedt heeft voor komend seizoen een profcontract getekend bij EF Education-TIBCO-SVB. De laatstejaars juniore is sinds begin deze maand al als stagiaire verbonden aan de ploeg, waarvoor ze afgelopen weekend debuteerde in de CIC-Tour des Pyrénées. Ze zal bij het team zowel op de weg als in het veldrijden uitkomen.

Bäckstedt werd in haar eerste jaar als juniore wereldkampioene op de weg. In Vlaanderen klopte ze haar Amerikaanse medevluchtster Kaia Schmid. Verder won ze de Wereldbeker veldrijden, het Brits kampioenschap tijdrijden en drie gouden medailles tijdens het EK baanwielrennen. In 2022 kroonde ze zich tot wereldkampioene in het veldrijden en veroverde ze de ‘dubbel’ op het Brits kampioenschap: ze won zowel de rit in lijn als de tijdrit. Het wielrennen zit haar in de genen, want ook haar ouders Magnus Bäckstedt en Megan Hughes waren in de wielersport actief.

Bäckstedt had met verschillende ploegen contact, maar een Zoom-gesprek met Linda Jackson, oprichtster en eigenaresse van EF Education-TIBCO-SVB trok haar over de streep. De luxe om zowel het veldrijden als het wegwielrennen bij een ploeg te combineren, maakte het team extra interessant. “Het maakt het leven een stuk makkelijker dan koersen voor twee teams, want dan krijg je het probleem dat je de ene kant op wordt getrokken voor een trainingskamp op de weg, maar dat je tegelijk het veldritseizoen in wordt getrokken.”

Ploegmanager Jackson is blij met haar nieuwe aanwinst. “Zoe is een ongelooflijk aanstormend talent in zowel het wegwielrennen als het veldrijden, en ik geloof dat we haar een geweldig thuis kunnen bieden in beide disciplines. Ons doel is om Zoe de ondersteunende omgeving te bieden die ze nodig heeft als ze de stap naar de elites zet.”