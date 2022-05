Juniorenwereldkampioene Zoe Bäckstedt gaat stage lopen bij EF Education-TIBCO-SVB

Zoe Bäckstedt gaat vanaf 1 augustus als stagiaire aan de slag bij EF Education-TIBCO-SVB. Het Women’s WorldTeam maakte de komst van de laatstejaars juniore, in die categorie de regerende wereldkampioene in het wegwielrennen en het veldrijden, vandaag bekend. Momenteel komt ze uit voor het Belgische opleidingsteam Acrog-Tormans.

Bäckstedt is een veelzijdige renster. In het afgelopen crossseizoen won ze tien wedstrijden, onder meer het EK op de Col du Vam en het WK in Fayetteville. Op de weg won ze in 2021 het WK voor junior-vrouwen en de individuele tijdrit in de Watersley Challenge. Dit seizoen won ze twee van de drie etappes, het eindklassement en de puntentrui in de EPZ Omloop Borsele. De jonge renster is ook op de baan actief geweest en heeft ook daar internationale successen behaald.

Linda Jackson, oprichter en eigenaar van EF Education-TIBCO-SVB, vindt dat Bäckstedt en haar ploeg perfect bij elkaar passen. “Als de huidige wereldkampioene bij de junioren op de weg en in het veldrijden, is Zoe duidelijk zeer getalenteerd. Ons doel is om haar algehele ontwikkeling te ondersteunen en haar groeiende talent te koesteren. Ik ben zo enthousiast over het vooruitzicht van wat we samen gaan bereiken.”

EF Education-TIBCO-SVB rijdt een volledig wegprogramma en moedigt haar rensters aan om ook offroad en op gravel te rijden. De omarming van multidisciplinaire rensters spreekt Bäckstedt erg aan, vertelt ze op de website van de ploeg. “Ik ben erg blij dat ik bij EF Education-TIBCO-SVB aan de slag kan als stagiaire en ik kan niet wachten om later dit jaar voor hen te beginnen koersen. Ik hou van hun multidisciplinaire aanpak van het wielrennen.”

Fietsfamilie

Bäckstedt komt uit een echte fietsfamilie. Vader Magnus won in zijn profcarrière onder meer een etappe in de Tour de France en Parijs-Roubaix. Ook moeder Megan Hughes fietste en zij werd in die periode Brits nationaal kampioene op de weg. Haar oudere zus Elynor maakt al deel uit van de Women’s WorldTour; ze staat sinds 2020 onder contract bij Trek-Segafredo.