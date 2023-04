Zoe Bäckstedt rijdt Parijs-Roubaix op speciale pedalen van vader Magnus

Zoe Bäckstedt debuteert vandaag met opvallende pedalen in Parijs-Roubaix. De 18-jarige renster rijdt de wedstrijd met pedalen waarmee haar vader Magnus Bäckstedt in 2004 de Hel van het Noorden won.

“Ik heb ze van hem gekregen toen ik bij de ploeg kwam”, vertelt Bäckstedt op de website van haar team EF Education-TIBCO-SVB. “We waren net naar België verhuisd en hij was toen heel blij om ze aan me te geven. Ik had de pedalen daarvoor pas een of twee keer gezien. De gedachten om Parijs-Roubaix ermee te rijden schoten meteen door mijn hoofd.”

Zaterdag is het dus zo ver voor de Britse renster. De afgelopen dagen heeft Bäckstedt de pedalen al getest. “Ik vond het geweldig en heb echt enorm veel zin in de wedstrijd. Hopelijk geven de pedalen me geluk.”