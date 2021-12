Zoe Backstedt ploetert naar de zege: “Rennen door de modder is heel zwaar”

Zoe Bäckstedt stak zaterdag met kop en schouders boven de rest van het deelnemersveld uit in Essen en boekte zo haar eerste overwinning bij de elite-vrouwen in België. Veel vertrouwen geeft zo’n zege, zegt de juniore na afloop in het flashinterview.

De 17-jarige Brit doet maar sporadisch mee bij de elite-vrouwen – omdat haar hoofddoel het winnen van de Wereldbeker voor junioren-vrouwen is – maar laat zich toch elke weer zien. Eerder eindigde ze als tweede achter Sanne Cant in Meulebeke en als tiende in Ruddervoorde. “Een goede voorbereiding op de kerstperiode, waarin ik hoop mijn leiderstrui in de Wereldbeker U19 te verdedigen”, lacht ze.

“Toch was het zwaar, hoor. Heel zwaar. Vanaf de start ging iedereen volle bak. En elke keer moest ik weer door de modder rennen, waardoor ik veel last aan mijn rug had. Maar het was een mooi parcours, waarin ik veel mijn eigen lijnen kon pakken. Ik ben een keer bijna over de hekken geloven, maar voor de rest ging het goed. Omdat de modder zo diep was, was het rennen enorm zwaar”, eindigt ze.