Zoe Bäckstedt nu ook Europees kampioene cross: “Deze wilde ik niet per se winnen”

Na het Brits kampioenschap tijdrijden voor juniores, een zilveren tijdrit-medaille op het WK in Leuven, gevolgd door de wereldtitel bij de junioren, heeft Zoe Bäckstedt op de VAM-berg nu ook de Europese titel veldrijden bij de junioren vrouwen veroverd. “Ik blijf maar doorgaan”, lacht ze na afloop. “Ik doe wat ik leuk vind en ik geniet ervan, dan blijf je doorgaan.”

Maar om nu te zeggen dat het een groot doel voor haar was: nee. “Ik ga deze winter vol voor de wereldtitel bij de junioren”, zegt de Britse dochter van de voormalig Zweedse winnaar van Parijs-Roubaix, Magnus Bäckstedt. “Deze Europese titel wilde ik niet per se winnen. Maar het geeft me wel vertrouwen voor de rest van het seizoen en het WK, dus het maakt me wel blij.”

De winnares had onderweg steeds een geruststellende voorsprong, al vond ze dat zelf na afloop wat overdreven. “Ik had in een aantal rondes maar twintig tellen voorsprong en bij een foutje zijn die zo maar verdwenen. Ik moest blijven duwen om te zorgen dat het gat even groot bleef of groter werd. Dat heb ik gedaan en gelukkig kon ik zo mijn grootste concurrentes afhouden.”

Backstedt was alvast wel te spreken over het parcours op de VAM-berg. “Op voorhand dacht ik dat het me niet zou passen. Het is best heuvelachtig en dat ligt mij niet zo goed. Ik kwam hier vrijdag aan en heb ik verkend. Daarna dacht ik wel: ‘Yeah, dit is niet te technisch, maar wel technisch genoeg voor mij’. Het was ook een beetje punchy, zoals de klimmetjes in Leuven. Ik heb genoten!”