Zoe Backstedt na wereldtitel: “Dit was mijn zwaarste koers ooit”

“Dit was mijn zwaarste koers ooit”, stamelde een geëmotioneerde Zoe Backstedt nadat ze de wegwedstrijd voor junior-vrouwen gewonnen had op het WK wielrennen in Vlaanderen. Na 75 kilometer klopte de jonge Britse de Amerikaanse Kaia Schmid, met wie ze in de tweede helft voorop was geraakt.

“Ik ben sprakeloos. Ik kan niet geloven wat ik heb gedaan”, zei Backstedt in het flashinterview. Vier dagen na haar tweede plaats in de tijdrit, werd ze de nieuwe juniorenwereldkampioene. Ze volgde daarmee Megan Jastrab op, die in 2019 geleden de beste was, en trad in de voetsporen van haar landgenotes Lucy van der Haar en Nicole Cooke.

Op de Sint-Antoniusberg, op 32 kilometer van de finish, reed Backstedt samen met Schmid weg. Ze pakten snel een mooie voorsprong en het peloton kon het duo nooit meer terugpakken. “Ik probeerde ons zo goed mogelijk te laten ronddraaien om zo vooruit te blijven. Mijn ploeggenoten konden achter ons het gat zo groot mogelijk houden.”

“Toen het gat eenmaal boven de dertig seconden was, wist ik dat ik de voorsprong samen met de Amerikaanse kon vasthouden. We bleven communiceren en elkaar aanmoedigen, en dan zouden we in de laatste ronde zien wat er zou gebeuren. Het kwam aan op een spurt en ik pakte hem”, aldus een zeer gelukkige Backstedt.