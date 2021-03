Zo viert Trek-Segafredo de zege van Jasper Stuyven in Milaan-San Remo

Video

De zege van Jasper Stuyven in Milaan-San Remo wordt in de bus gevierd met knuffels en carnavalsnummers van de Snollebollekes. Trek-Segafredo deelt de beelden op social media.

De Vlaming won zaterdag La Primavera na een late uitval. Met enkele meters bleef hij de aanstormende Caleb Ewan, Wout van Aert, Peter Sagan en Mathieu van der Poel voor.

You are invited 🎟 to the @Jasperstuyven #MilanoSanremo bus party 🥳👏🥳

Come and join Jasper, @nikconci @SunJjak @ryanmullen9 @vincenzonibali @Tomashuuns & @QuinnSimmons9 on board 🚌!

PS you’ll want the sound on 🔊 for this 😂😉 pic.twitter.com/022HFT4Oh4

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 20, 2021