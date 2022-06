ZLM Tour focust op veiligheid en jong talent: “Hopelijk in de toekomst Tourrenners weer interesseren”

Gisteren won de 20-jarige Olav Kooij de openingsrit van de ZLM Tour. Koersdirecteur Jean-Paul van Poppel zal daarmee in zijn nopjes zijn geweest, want in gesprek met Cyclingonline vertelt de ex-prof dat de organisatie zich dit jaar onder andere focust op jong talent. Daarnaast wordt er ingezet op veiligheid.

De sprinttoppers die het in juli tegen elkaar op zullen nemen in de Tour de France, rijden dit jaar de ZLM Tour niet. ”Jammer”, zegt Van Poppel daarover. “Maar laten we deze keer vooral genieten van het jonge talent. Mannen als Olav Kooij en mijn neef Bram Welten kunnen het hier opnemen tegen een renner van status als Elia Viviani. Ik denk dat deze wedstrijd voor sprinters nog altijd meer te bieden heeft.”

“En laten we hopen dat renners als Dylan Groenewegen in de toekomst toch weer naar onze ronde komen. Deze wedstrijd past goed richting de Tour, daar ben ik van overtuigd, alleen dit jaar is het niet gelukt veel teams en sprinters te interesseren. Maar laten we blij zijn dat we weer kunnen koersen en weer vooruit kunnen kijken richting de toekomst.”

Veiligheid: “Imago oppoetsen”

Ook veiligheid is een belangrijk thema, aldus Van Poppel. In 2019, toen de ZLM Tour voor het laatst georganiseerd werd, waren er op dat vlak wat problemen. Zo moest tijdens de Limburgrit de finish verlegd worden, vanwege de vele auto’s die op de weg geparkeerd stonden. Tijdens en na de etappe was daar veel ophef over. ”We willen nu echt een goed georganiseerde koers neer zetten als visitekaartje richting de UCI en de ploegen”, zegt Van Poppel nu.

“Het is altijd een mix van belangen die meespeelt als je een parcours uittekent. Gemeenten en sponsors willen de finish graag recht voor de deur hebben, maar het moet ook veilig zijn. Zo laten we bij veel ritten nog verkeersobstakels weghalen, waar dat mogelijk is. Maar valpartijen kunnen ook ontstaan omdat er één renner een te groot risico neemt. We hopen dat we dit jaar ons imago weer wat kunnen oppoetsen.”

Op deze manier hoopt Van Poppel dat er de komende jaren weer meer renners zich via de ZLM Tour gaan voorbereiden op de Ronde van Frankrijk. ”De focus ligt nu op doorgaan met een goed georganiseerde koers en hopelijk kunnen we in de toekomst de Tourrenners opnieuw interesseren.”