ZLM Tour 2022 iedere dag live te zien op WielerFlits

De ZLM Tour is een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de aankomende Tour de France. De Nederlandse rittenkoers begint op woensdag 8 juni in Kapelle en eindigt op zondag 12 juni in Rijsbergen. Op WielerFlits hoef je niets te missen van de ZLM Tour, want we presenteren elke dag een livestream op onze website.

Met drie WorldTeams, een Nederlandse selectie en vijf Nederlandse continentale ploegen aan het vertrek, belooft de ZLM Tour 2022 opnieuw veel spektakel. Er staat met twee etappes in Zeeland, een rit in Limburg en twee etappes in Noord-Brabant een gevarieerd parcours op de renners te wachten, met veel kansen voor de sprinters.

Bij WielerFlits zit je goed van 8 tot en met 12 juni. Iedere dag zenden wij – in samenwerking met de ZLM Tour, Omroep Zeeland, L1 en Omroep Brabant – een livestream uit van de finale van de etappes. Voor de precieze uitzendtijden verwijzen we je door naar onze tv-gids.

De livestream is dagelijks te vinden in ons liveblog voor de ZLM Tour, waarmee je van ’s ochtends vroeg tot na de finish op de hoogte blijft van het laatste nieuws en de laatste verrichtingen rondom de koers. De laatste editie van de Nederlandse ronde werd in 2019 gewonnen door Mike Teunissen.