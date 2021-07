Zilveren Wout van Aert: “Ik heb er het maximum uitgehaald”

Olympisch zilver voor een ijzersterke Wout van Aert in de wegrit in Tokio. “Ik had de benen om te winnen, maar zowel ikzelf als Pogacar werden geviseerd”, vertelde hij in een eerste reactie. “Ik denk dan ook dat ik, zoals het nu liep, er het maximum uitgehaald heb.”

“Op de Mikuni Pass heb ik gekozen om mijn eigen tempo te rijden”, vertelde Van Aert over de tactiek. “Ik wist dat ik er niet mocht forceren. Het kon zijn dat ik niet meer terugkwam, maar zo moest ik het proberen, vond ik.” Uiteindelijk slaagde Van Aert alvast in dat plan, op de top kwam hij opnieuw voorin aansluiten.

Maar toen werd het tactisch wel heel moeilijk, besefte de Kempenaar snel. “Er staken er niet veel bovenuit. Ik probeerde zelf iets te forceren, maar vooral Tadej Pogacar als ikzelf werden geviseerd. Dat was een moeilijke situatie. In die omstandigheden denk ik dat ik er het maximum heb uitgehaald.”

Van Aert vindt Carapaz weliswaar een mooie kampioen. “Terwijl McNulty vanzelf terugwaaide, bleef hij voorop. Dan ben je de sterkste. Uiteraard is hij een mooie kampioen. Maar ook ik ben tevreden. Met ons Belgisch vijftal hebben we de tactiek uitgevoerd zoals we wilden. Dan ben ik blij dat ik die jongens een medaille kan teruggeven.”