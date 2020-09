Zilveren Annemiek van Vleuten: “Het is een bewogen week geweest” zaterdag 26 september 2020 om 18:40

Annemiek van Vleuten wist zaterdag met een gebroken pols een zilveren medaille op het WK uit het vuur te slepen. “Het is natuurlijk al bizar dat ik hier kon meedoen en tot het einde kon mee spelen voor de medailles”, reageert zij na afloop.

“Het is een bewogen week geweest met een rollercoaster aan emoties”, gaat zij verder. “Ik heb mijn pols onderweg niet gevoeld, al moest ik wel eerder gaan zitten in de klimmen. Dat was ook de reden om al vroeg de aanval te zoeken. Ik ben nu minder explosief.”

Nadat Van Vleuten haar aanval had geplaatst, wist Anna van der Breggen definitief haar slag te slaan. “Toen Anna ging, probeerde ik er naar toe te springen. Met z’n tweeën ben je nog zekerder. Maar ik kon op dat moment niet volgen en dat geeft aan hoe sterk ze daar reed op dat moment.”