Zilver voor Thibau Nys op EK: “Trots op het feit dat ik zo ben blijven vechten”

Thibau Nys stond toch wel met een bedrukt gezicht op het podium van het EK veldrijden voor beloften-mannen. De 19-jarige Belg was in de U23-race goed voor een zilveren medaille, maar een lekke band tijdens de cross gooide deels roet in het eten.

Na de cross keek Nys met onder meer WielerFlits terug op zijn race. “Ik had de controle over de koers en het zag er allemaal mooi uit, maar ik werd achteruitgeslagen door pech. Ik kan niet ontkennen dat het mentaal zeer zwaar was om mijn ritme weer terug te vinden. Zeker is wel dat het gevoel in de benen was wat het moest zijn. Ik verlies uiteindelijk dertig seconden, maar ben wel blijven vechten.”

“Ik kom bij het ingaan van de laatste ronde op vijftien seconden en ik finish uiteindelijk op zes seconden van de winnaar. Dat prikt wel, maar ik heb er alles aan gedaan. Pech heb je niet in de hand.” Nys is vooral trots op zichzelf, dat hij na zijn lekke band is blijven vechten. “Ik heb echt gedaan wat ik kon, ik ben trots op mezelf dat ik zo ben blijven vechten. Dat had ik een aantal jaar geleden niet gedaan. Dat is een grote stap vooruit.”

“Ik kan mezelf niks verwijten. Ik stond er en was fysiek dik in orde, maar pech heb je nu eenmaal niet in de hand. Ik rijd uiteindelijk nog een fantastische koers met de pech die ik heb meegemaakt.” De titel ging uiteindelijk naar een landgenoot van Nys, Emiel Verstrynge, de bronzen medaille is voor Witse Meeussen.