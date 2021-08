Zilver voor Puck Pieterse op EK mountainbike voor beloften

Puck Pieterse heeft in het Servische Novi Sad een zilveren medaille veroverd op het Europees kampioenschap mountainbike voor beloften. De 19-jarige Nederlandse moest alleen de Oostenrijkse Mona Mitterwallner laten voorgaan.

Mitterwallner bleek al snel een klasse apart op het MTB-parcours in Novi Sad. De 19-jarige renster, die de laatste jaren flink aan de weg timmert als mountainbikester, reed na verloop van tijd weg van de tegenstand en wist haar voorsprong alsmaar verder uit te breiden. Aan de finish was het verschil met Pieterse opgelopen tot ongeveer één minuut.

De bronzen medaille ging naar de Duitse Ronja Eibl, normaal een ploeggenote van Pieterse bij Alpecin-Fenix. Het is voor Pieterse, die ook uitblinkt in het veld, alweer haar tweede medaille op een Europees kampioenschap in het mountainbiken. Vorig jaar veroverde ze al een bronzen medaille in de juniorenwedstrijd en ook toen ging de titel naar Mitterwallner.

Fem van Empel, de andere Nederlandse deelneemster, kon zich niet mengen in de strijd om de medailles en werd zevende. Later vandaag komen ook nog de elitevrouwen en de elitemannen in actie op het Europees kampioenschap in Novi Sad.

#EuroMTB21 – XCO Women U23

1 Mona Mitterwallner (Aut)

2 Puck Pieterse (Ned)

3 Ronja Eibl (Ger)