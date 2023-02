Zilver voor Nederlandse sprinters na pechgeval in Nations Cup

De Nederlandse mannensprintploeg heeft de zilveren medailles overgehouden aan de eerste dag van de Nations Cup in Jakarta, Indonesië. Nadat derde man Jeffrey Hoogland pech kreeg, moest de oranjeformatie de overwinning aan wereldkampioen Australië laten.

De finale teamsprint was een reprise van de finale van de vorige wereldkampioenschappen, die in oktober waren gehouden in Saint-Quentin-en-Yvelines. Toen was Australië in de eindstrijd de Nederlandse titelverdedigers de baas. Tot een gevecht over drie volle ronden kwam het op de piste van het Jakarta International Velodrome niet, omdat Hoogland in de tweede ronde omhoog moest sturen vanwege pech. Thomas Cornish, Leigh Hoffman en Matthew Richardson kwamen niet in de problemen en pakten de zege.

Hoogland werd met Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en de jonge Tijmen van Loon (die op de plaats van Hoogland in de kwalificaties in actie kwam) als runner-up gehuldigd. Frankrijk reed naar de bronzen medaille ten koste van Japan. Eerder deze maand wonnen Hoogland, Lavreysen, Van den Berg en Van Loon nog het Europees kampioenschap teamsprint. De Nederlandse sprintvrouwen grepen naast het podium; Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw moesten het in de bronzen finale afleggen tegen Groot-Brittannië.

Drie Nederlandse medailles

Eerder op de dag had de jonge Marit Raaijmakers de Nederlandse ploeg in Jakarta al een bronzen plak bezorgd in de afvalkoers, die door de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston werd gewonnen. Aan het eind van het programma zorgde Yoeri Havik voor de derde Nederlandse medaille in de afvalkoers voor mannen. De wereldkampioen in de puntenkoers raakte bij de laatste afvalling ingesloten en moest de Belg Jules Hesters en de uiteindelijke winnaar, de Japanner Eiya Hashimoto, boven zich dulden op het podium.