Zilver voor Maike van der Duin op WK-omnium, Jennifer Valente pakt goud

Jennifer Valente heeft het omnium op het WK baanwielrennen gewonnen. De Amerikaanse klopte Nederlandse Maike van der Duin en Portugese Maria Martins. Voor Van der Duin is het haar tweede medaille van het WK in Parijs, ze won donderdag namelijk zilver op de scratch.

Van der Duin stond na de eerste twee onderdelen van het omnium, de scratch en de puntenkoers, aan de leiding van het klassement. Na de afvalkoers, waar de Nederlands zesde werd, kwam ze terecht op plaats twee. Amerikaanse Valente won namelijk zowel die afvalkoers, nadat ze ook eerder op de avond de beste was in de scratch.

In de afsluitende puntenkoers stelde Van der Duin haar zilveren medaille veilig, maar goud zat er niet meer in. Valente scoorde uiteindelijk 118 punten, Van der Duin had 108 punten na de vier onderdelen. De derde plaats en dus bronzen medaille ging naar Portugese Martins. Belgische Lotte Kopecky legde uiteindelijk beslag op plaats zes.

GOLD for Team USA!@ValenteJennifer is your 2022 UCI Track World Champion in the Women's Omnium 🌈#SQY2022 pic.twitter.com/XaqBP84xsm — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 14, 2022