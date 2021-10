Letizia Paternoster klopt Lotte Kopecky en wint eerste WK afvalkoers

Letizia Paternoster is de eerste wereldkampioene op de afvalkoers, het onderdeel dat dit jaar is toegevoegd aan de WK-agenda. Op de piste van Le Stab in Roubaix was de 22-jarige Italiaanse renster, de vice-Europese kampioene van Grenchen, de Belgische Lotte Kopecky de baas in de eindsprint. De Amerikaanse Jennifer Valente pakte brons.

Het is een noviteit dit wereldkampioenschap: de afvalkoers als alleenstaand nummer in het WK-programma. We kennen de wedstrijd natuurlijk al wel als onderdeel van het omnium en als losse koers tijdens het Europees kampioenschap, maar dit is voor het eerst dat ook op het WK om de medailles en de regenboogtrui wordt gestreden. Wie konden we verwachten bij de vrouwen? Het EK waar de pas 22-jarige Française Valentine Fortin de titel pakte was een referentie, net als de Nations Cup-wedstrijden in Hongkong, Sint-Petersburg en Cali.

Europees kampioene Fortin was ook naar Roubaix afgereisd, net als de winnaressen van twee van de Nations Cup-wedstrijden: de Japanse Yumi Kajihara (24) en de Mexicaanse Yareli Acevedo (20). Lotte Kopecky (25) was de Belgische favoriete aan de start, terwijl ook Letizia Paternoster (22), Jennifer Valente (26) en Anita Stenberg (29) hun sporen op de baan wel hebben verdiend. Maar wat de afvalkoers ook wel heeft uitgewezen, is dat het een zeer onvoorspelbaar onderdeel is waar ook de factor geluk bij komt kijken.

21 rensters gingen vanavond van start in de wedstrijd, waarbij na elke twee ronden een renster de baan moest verlaten. De Nigeriaanse Tawakalt Yekeen was de eerste renster die afviel, al was het verschil met de Mexicaanse Acevedo heel nipt. Niet veel later viel ook het doek voor de winnares van de afvalkoers tijdens de Nations Cup in Cali. De Noorse Stenberg, de Poolse Nikol Płosaj, die de UCI Elimination Ranking aanvoert, en de Japanse Kajihara, winnares tijdens de Nations Cup in Hongkong, waren eveneens bij de vroege uitvallers.

Europees kampioene Fortin ging lang mee, maar zou ook niet winnen. De Amerikaanse Valente, dit WK al goed voor brons op de scratch, de Italiaanse Paternoster en de Belgische Kopecky bleven als laatste drie rensters over in de baan. Het was de Amerikaanse die van dit drietal als eerste afviel, waarna de overgebleven vrouwen mochten strijden om het goud. Paternoster ging de sprint al van ver aan. Kopecky probeerde nog langszij te komen, maar was niet opgewassen tegen de 22-jarige Italiaanse die haar eerste wereldtitel pakte op de baan.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag afvalkoers (v)

Letizia Paternoster

Lotte Kopecky

Jennifer Valente