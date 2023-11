maandag 6 november 2023 om 12:26

Zilver voor Ceylin del Carmen Alvarado op EK veldrijden: “Op een dag zou ik Fem van Empel graag verslaan”

Ceylin del Carmen Alvarado moest zondag vrede nemen met de zilveren medaille op het EK veldrijden in Pontchâteau. De Nederlandse kon in de eerste ronde nog mee in het spoor van Fem van Empel, maar moest haar daarna al snel laten gaan. “Op een dag zou ik haar graag verslaan”, vertelde ze na afloop bij CyclingOnline.

Alvarado eindigde dit seizoen al vier keer achter Van Empel als tweede. ”Aan de ene kant is het frustrerend, aan de andere kant is dit hoe het is. Fem is gewoon sterker momenteel. Ik denk dat ik – nadat ik door ziekte en blessures twee seizoenen miste – zeker nog verder kan groeien. Op een dag zou ik haar graag verslaan, maar dat zat er vandaag niet in.”

“Ik denk dat Fem in de modder haar stuk had, waar ik wat meer op de heuveltjes tot mijn recht kwam”, gaat Alvarado verder. “Maar overall was ze weer de sterkste. De komende twee weken hoop ik ook weer eens bovenop het podium te staan. Dat mensen nu naar mij kijken in plaats van naar Fem (omdat Van Empel twee weken rust neemt, red.) geeft mij geen druk.”