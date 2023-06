Zijlaard tevreden met vierde plek in ZLM Tour: “Niet bepaald slechte gasten voor me”

Maikel Zijlaard is al het hele seizoen goed op dreef en liet zich woensdagavond ook weer zien in de proloog van de ZLM Tour. De renner van Tudor Pro Cycling zette de vierde tijd neer, op drie seconden van zijn winnende landgenoot Nils Eekhoff. “En daar ben ik tevreden mee”, liet hij na afloop weten aan WielerFlits.

“Het was natuurlijk hartstikke zwaar, maar ik heb mezelf net genoeg pijn gedaan om er iets moois uit te halen”, schetst de Rotterdammer. “Ik weet dat ik best goed ben in dit soort dingen. Zeker na de Boucles de la Mayenne wist ik dat ik voor de winst kon gaan.”

Zijlaard moest in de proloog van de ZLM Tour alleen wel zijn meerdere erkennen in Eekhoff, Alex Edmondson en Olav Kooij. “Ik ben echter wel tevreden met de vierde plek. Het zijn nu niet echt bepaald slechte gasten voor me.”

Zijlaard zal zich in de komende (sprint)ritten vooral bekommeren om zijn land- en ploeggenoot Arvid de Kleijn. “Het doel is om met Arvid te sprinten. Hij is in staat om te winnen. In de Boucles de la Mayenne ging het goed. We wisten daar super mooi af te sluiten, door met Arvid daar een rit te winnen”, klinkt het.