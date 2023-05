Maikel Zijlaard wil zich verder ontwikkelen als lead-out: “Vind dat leuk om te doen”

Maikel Zijlaard heeft de overstap naar de profs goed verteerd. De coureur van Tudor Pro Cycling Team doet geregeld zelf mee voor de winst en maakte indruk in Milaan-Turijn, door na een sterke lead-out Arvid de Kleijn naar de zege te gidsen. “Op dit moment wil ik me verder ontwikkelen als lead-out.”



Alhoewel Zijlaard nog steeds pas 23 jaar is, heeft de Rotterdammer er al een heel wielerleven op zitten. De afgelopen vijf jaar was Zijlaard al twee jaar prof bij Axeon Hagens Berman, reed hij twee jaar bij SEG Racing Academy en kwam hij ook nog een jaar uit voor VolkerWessels Cycling Team. Bij die laatste ploeg wist hij in 2022 eindelijk zijn belofte helemaal in te lossen door onder meer de Dorpenomloop Rucphen en Olympia’s Tour te winnen.

Tudor zag het deze winter zitten in Zijlaard en besloot hem een contract voor twee jaar aan te bieden. De nieuwe ploeg van Fabian Cancellara zal daar geen spijt van hebben gekregen: Zijlaard is een van de best presterende renners binnen de ploeg, met ereplaatsen in de Ronde van Hongarije, Cholet-Pays de la Loire en Classic Loire Atlantique. Daarnaast had de Rotterdammer een cruciale rol als lead-out bij de zege van De Kleijn in Milaan-Turijn.

“Het gaat goed met me”, vertelde Zijlaard net nadat hij was teruggekomen uit Hongarije. “Ik heb het enorm naar mijn zin hier. Ik krijg enorm veel plezier en moraal van Arvid te zien winnen en de lead-outs zijn voor nu de richting waar ik op wil gaan. Ik vind het echt gaaf om te doen.”

“Voor mijn gevoel heb ik ook echt weer een nieuwe stap gezet, zeker op het gebied van inhoud. De Ronde van Hongarije en een aantal Franse koersen heb ik echt prima uitgereden, ook al zaten er toch aardig wat hoogtemeters in. Je wordt daar toch sterker van, denk ik.”

Ook met de snelheid zit het wel goed. Tegen een goed sprintersveld in Hongarije eindigde hij in twee ritten als vijfde en zesde. “Arvid was er niet bij, dus ik dacht: als we er toch zijn, dan gaan we er voor. Ik ben niet de snelste gast, maar vind het wel leuk om soms te doen. Ik ben tevreden met hoe het gaat.”

Lees ook: Stapje voor stapje sprint Arvid de Kleijn zich naar de top: “En nu doorpakken”

De komende weken koerst Zijlaard weer een aantal keer in Nederland: volgende week staat hij met De Kleijn aan de start van de ZLM Tour, waarna ook het NK op zijn programma staat.