Zien! Mathieu van der Poel twee minuten lang sprakeloos na zege in Giro

Een zegegebaar zat er niet meer in. Zo stikkapot van de inspanning was Mathieu van der Poel op de finish in Visregard. Wel missie geslaagd. De ritzege én de roze leiderstrui bij zijn debuut in de Giro d’Italia.

Een paar honderd meter na de finish vond Van der Poel een plekje tussen auto’s om uit te hijgen. Ruim twee minuten lang is hij sprakeloos. Te vermoeid en te verzuurd om te praten. Alleen een flesje water kapt hij met moeite naar binnen.