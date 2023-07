Zien: Lucinda Brand viert feest op de Col du Tourmalet

Lucinda Brand speelde geen rol van betekenis in de zevende rit in de Tour de France, maar kon het feestje op de Col du Tourmalet wel waarderen. De Nederlandse renster van Lidl-Trek deed er zelfs mee aan mee, zo is te zien op beelden die haar ploeg zelf deelt op sociale media.

Brand won eerder deze maand de Baloise Ladies Tour door in Knokke-Heist de afsluitende tijdrit te winnen en startte een week later in de Tour de France, waar ze in de vierde rit meezat in de vroege vlucht. Tijdens de Tour kondigde haar ploeg een contractverlenging aan: Brand blijft tot en met 2025 bij het team.

It was great to have so many people along the road, keeping the mood good for us 😁 https://t.co/cbkkxdJZkG — Lucinda Brand (@lucinda_brand) July 29, 2023

