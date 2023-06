Zien: Eritrese wielerfans gaan volledig uit hun dak na zege wielerheld Girmay

Dat Biniam Girmay razendpopulair is in zijn thuisland Eritrea, is geen verrassing. Dat bleek wel weer na de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. De renner van Intermarché-Circus-Wanty werd na zijn winnende sprint – als een ware rockster – overspoeld door fans uit zijn land.

Erg coronaproof was het allemaal niet, maar het was wel hartverwarmend en het leverde prachtige beelden op. “Dat is toch geweldig. Dit betekent wel echt heel veel voor mij. Voor het eerst winnen in de Ronde van Zwitserland en dan voor zoveel fans, het is waanzinnig”, vertelde Girmay na het Eritrese feestje in het flashinterview.

“Of ik nu met de fans ga feesten? Er volgen nog zes etappes, dus de koers is nog niet over. Ik focus mij nu nog op de volgende dagen, voordat ik dit samen met mijn fans ga vieren.”

🚴🇨🇭 | Biniam Girmay wint en dus is de vreugde bij de fans uit Eritrea groot. Girmay dompelt zich onder in het feestgedruis. Prachtig 🎉 #TourdeSuisse. 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/7ZbUQaUH4z — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 12, 2023

