Biniam Girmay mag weer juichen na moeilijke periode: “Heb mezelf verrast”

Biniam Girmay heeft enkele moeilijke maanden achter de rug, maar vandaag mocht de Eritreeër eindelijk weer eens juichen. De renner van Intermarché-Circus-Wanty snelde in de Ronde van Zwitserland naar een welkome overwinning. “Toen ik over de streep kwam, was ik verrast”, waren zijn eerste woorden in het flashinterview.

Girmay wist in de tweede etappe, met aankomst in Nottwil, af te rekenen met enkele topsprinters. Zo versloeg de 23-jarige renner kleppers als Wout van Aert, Arnaud Démare en Tim Merlier. “Dit is echt geweldig. Dit betekent wel echt heel veel voor mij. Toen ik de finish passeerde, was ik ook wel verbaasd. Dat had ik twee maanden na die crash niet gedacht.”

De Eritreeër doelt op zijn zware valpartij in de Ronde van Vlaanderen, nu goed twee maanden geleden, waar hij lange tijd last van had. Girmay sukkelde een tijd met de naweeën van een hersenschudding en kende hierdoor geen optimale voorbereiding richting zijn komende doelen. Toch wist de coureur zich eerder deze maand al te onderscheiden in de Brussels Cycling Classic (4e) en vandaag liet hij nogmaals zien dat het met zijn vorm wel snor zit.

Geen ideale voorbereiding

“Twee maanden geleden was ik heel zwaar gevallen en daardoor heb ik niet genoeg kunnen trainen om in topvorm te zijn. Maar vandaag was geweldig. Ik heb mezelf verrast. Het was nerveus en hectisch, waardoor het met de ploeg moeilijk was om samen te blijven. Ik verloor het wiel van mijn lead-out Mike Teunissen, maar ik kon mezelf goed positioneren en op één kilometer van de aankomst kon ik hem terugvinden.”

Girmay begon zo in een goede positie aan de sprint en reageerde op de aanzet van Wout van Aert. “Op driehonderd meter van de meet kwam ik achter de mannen van Movistar te zitten en toen ging ik mijn sprint aan. Dit geeft alvast heel veel vertrouwen voor de Tour de France.”