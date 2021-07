Zieke Tayler Wiles (Trek-Segafredo) moet opgeven in Giro Donne

Trek-Segafredo kan in de Giro Donne niet meer rekenen op Tayler Wiles. De 31-jarige Amerikaanse kampt met een lichte verkoudheid en bronchitis en is niet meer in staat om vandaag een rugnummer op te spelden.

Wiles wist twee dagen geleden, samen met haar teamgenotes van Trek-Segafredo, nog de inleidende ploegentijdrit te winnen. Gisteren kwam ze echter pas als 138ste over de streep, op meer dan 24 minuten van ritwinnares Anna van der Breggen.

De vrouwen in de Giro Donne koersen vandaag in de derde etappe van Casale Monferrato naar Ovada. De rensters krijgen in de laatste pakweg vijftig kilometer drie klimmetjes van derde categorie voor de wielen geschoven. De top van de laatste helling ligt op goed zeventien kilometer van de streep.