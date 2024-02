donderdag 15 februari 2024 om 10:37

Zieke Pim Ronhaar moet passen voor crossen in Sint-Niklaas en Brussel

Pim Ronhaar zal komend weekend niet aan de start verschijnen van de crossen in Sint-Niklaas en Brussel. De Nederlander van Baloise Trek Lions is ziek. Het is nog onduidelijk of hij op zondag 25 februari wel kan deelnemen aan de Sluitingsprijs van Oostmalle.

Ronhaar heeft nog ruim een week om uit te zieken en zich klaar te stomen voor de laatste veldritafspraak van het seizoen, maar de crossen in Sint-Niklaas (17/2, Exact Cross) en Brussel (18/2, X2O Badkamers Trofee) komen sowieso te vroeg. Dat heeft de ploeg van Ronhaar, Baloise Trek Lions, laten weten via Instagram.

Het veldritseizoen van de 22-jarige Nederlander lijkt zo als een nachtkaars uit te gaan, en dat terwijl hij dit seizoen zijn doorbraak beleefde op het hoogste niveau. Ronhaar was de afgelopen maanden een van de revelaties in het veld.

De jonge renner won de wereldbekerwedstrijden van Dendermonde en Dublin en stond nog eens zes keer op het podium van een klassementscross. Verder werd hij tweede op het NK veldrijden, achter zijn ploeggenoot Joris Nieuwenhuis, en vierde op het WK in Tábor.