Zieke Philippe Gilbert toch niet in Challenge Mallorca

Philippe Gilbert begint het nieuwe wielerjaar toch niet op het Spaanse eiland Mallorca. De klassiekerspecialist van Lotto Soudal, die zich opmaakt voor zijn laatste jaar als beroepswielrenner, stond op de planning voor de Challenge Mallorca. Dat gaat echter niet door: Gilbert voelt zich wat ziekjes en moet zijn seizoensstart uitstellen.

“Helaas geen Challenge Mallorca voor mij, aangezien ik me wat ziekjes voel. Ik zal de start van mijn seizoen een beetje moeten uitstellen, maar ik blijf optimistisch en kijk er al naar uit om binnenkort weer mijn training op te pakken en een rugnummer op te spelden”, laat Gilbert weten via social media.

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Gilbert zal beginnen aan zijn seizoen. Ex-prof Nicolas Maes, tegenwoordig ploegleider bij Lotto Soudal, had het in Het Nieuwsblad over de GP La Marseillaise als eerste koers van 2022. Gilbert wil volgende maand (10-13 februari) sowieso deelnemen aan de Tour de La Provence.

Voorjaarsprogramma

De Waalse klassiekerspecialist zal in het voorjaar ook zijn opwachting maken in Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn. In Parijs-Nice hoopt hij vervolgens de puntjes op de i te zetten met oog op Milaan-San Remo. De inmiddels 39-jarige coureur wil dit jaar nog een laatste keer een gooi doen naar de zege in ‘La Primavera’ en zo een hiaat op zijn palmares opvullen.

Gilbert rijdt in het voorjaar ook nog de Ronde van Catalonië, Volta Limburg Classic, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Unfortunately due to a small illness, no Challenge Mallorca for me… ⁰I will have to postpone the start of my season a bit, but I remain optimistic and I’m already looking forward to picking up my training and pinning up a race number very soon! 💪

📷 Photo News pic.twitter.com/zAyITxMRqD

— Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) January 25, 2022