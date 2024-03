woensdag 6 maart 2024 om 11:25

Zieke Oliver Naesen moet opgeven in Parijs-Nice

Een fikse tegenvaller voor Oliver Naesen, in aanloop naar zijn geliefkoosde voorjaarsklassiekers. De 33-jarige Belg zal vandaag niet starten in Parijs-Nice. De renner van Decathlon AG2R La Mondiale is ziek.

Dat meldt de Franse formatie op sociale media. “Wat een pech, Oliver Naesen zal vandaag niet aan de start verschijnen van de vierde etappe van Parijs-Nice. We wensen hem veel beterschap.”

Voor Naesen is het een flinke streep door de rekening, ook al omdat hij in Parijs-Nice de puntjes op de i wilde zitten in aanloop naar Milaan-San Remo en de kasseiklassiekers E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het is nu maar afwachten of Naesen de komende weken kan beschikken over zijn allerbeste vorm. De ervaren klassiekerspecialist begon goed aan zijn seizoen, met een vierde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een zestiende stek in Kuurne-Brussel-Kuurne.