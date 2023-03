Zieke Mike Teunissen haakt in extremis af voor Milaan-Turijn

Mike Teunissen stond op de definitieve startlijst van Milaan-Turijn, maar de Nederlander moest op het laatste moment afhaken. De renner van Intermarché-Circus-Wanty is ziek.

Het is voorlopig nog niet bekend of Milaan-San Remo in gevaar komt voor Teunissen. Normaal gesproken moet de Nederlander in de Italiaanse koers een belangrijke rol vervullen voor kopman Biniam Girmay. Teunissen wilde vandaag in Milaan-Turijn nog een laatste wedstrijdprikkel opdoen, maar ziekte gooit dus roet in het eten.

De ploeg wil geen verdere risico’s nemen met het oog op de komende voorjaarskoersen, zo heeft Intermarché-Circus-Wanty inmiddels laten weten via social media.

Teunissen wist dit voorjaar al enkele mooie ereplaatsen te verzamelen. Hij werd al negende in de Trofeo Ses Salines, achtste in Le Samyn en elfde in Omloop Het Nieuwsblad.