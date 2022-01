Zieke Jake Stewart moet passen voor GP La Marseillaise en Ster van Bessèges

Jake Stewart moet zijn seizoensstart noodgedwongen uitstellen. De beloftevolle Brit van Groupama-FDJ is ziek en niet in staat om deel te nemen aan de GP La Marseillaise van komende zondag en de Ster van Bessèges. Stewart richt zijn vizier nu op de Volta ao Algarve (16-20 februari).

De 22-jarige klassiekerspecialist werd vorige week ziek op trainingskamp, georganiseerd door zijn ploeg Groupama-FDJ. Stewart heeft overigens niet het coronavirus onder de leden, zo laat hij weten via social media. “Gelukkig bleken alle coronatests negatief, maar ik voel me wel volledig gesloopt. Ik keer nu terug naar huis, om daar te herstellen en me vervolgens voor te bereiden op de Volta ao Algarve.”

Alternatieve voorbereiding

Stewart kiest nu dus noodgedwongen voor een andere aanloop richting de voorjaarsklassiekers. In 2021 begon hij zijn seizoen wel in de GP La Marseillaise, gevolgd door de Ster van Bessèges. In de Franse seizoensouverture finishte hij ver in de achterhoede, maar in de Ster van Bessèges deed hij wel nadrukkelijk mee om de bovenste plekken. Stewart eindigde als vierde in het eindklassement en mocht na vijf etappes de witte jongerentrui ophalen.

Het bleek een ideale aanloop voor Stewart richting de eerste Vlaamse voorjaarsklassiekers. De jonge Brit wist vorig jaar te verrassen in Omloop Het Nieuwsblad door als tweede te eindigen in de sprint, achter winnaar Davide Ballerini. Enkele weken later werd hij ook nog zesde in Nokere Koerse.