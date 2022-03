Zieke Jack Haig niet meer van start in Ronde van Catalonië

Bahrain Victorious heeft na één etappe nog maar vijf renners in koers in de Ronde van Catalonië. Waar Sonny Colbrelli na de finish werd getroffen door een hartstilstand en inmiddels (in stabiele toestand) is opgenomen in het ziekenhuis, voelt Jack Haig zich niet fit genoeg om aan de start te verschijnen van de tweede etappe.

De Australische klimmer, op voorhand een van de schaduwfavorieten voor de eindzege, verloor maandag al meer dan vijftien minuten in de openingsrit van en naar Sant Feliu de Guíxols. De 28-jarige renner voelt zich niet lekker en heeft dan ook besloten om vroegtijdig in de remmen te knijpen.

Zijn ploeg Bahrain Victorious heeft met Wout Poels en Dylan Teuns nog wel twee potentiële klassementsrenners in de gelederen. Haig begon zijn seizoen met een zesde plaats in de Ronde van Valencia en werd vervolgens ook zesde in Parijs-Nice.