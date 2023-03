Zieke Greg Van Avermaet mist Milaan-San Remo: “Vlaamse klassiekers niet in gevaar”

Zoek zaterdag tijdens Milaan-San Remo niet naar Greg Van Avermaet. De klassiekerspecialist van AG2R Citroën sukkelt met een bronchitis en moet passen voor de eerste monumentale klassieker van het seizoen. “Zijn deelname aan de overige klassiekers komt niet in gevaar”, meldt zijn Franse werkgever.

Opvallend: Van Avermaet reed gisteren nog mee in Milaan-Turijn. De Olympisch kampioen van Rio kwam als 41ste over de streep en had het na afloop in gesprek met Eurosport nog over een geslaagde laatste test richting Milaan-San Remo.

Een dag later is er echter slecht nieuws: Van Avermaet heeft last van een bronchitis en moet passen voor de Italiaanse klassieker. De Finse klimmer Jaakko Hänninen is opgeroepen als vervanger voor Van Avermaet, die al drie keer top-10 reed in Milaan-San Remo. Zijn ploeg AG2R Citroën rekent nu vooral nog op Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy en Andrea Vendrame.

De 37-jarige Van Avermaet hoeft niet te vrezen voor de aankomende Vlaamse voorjaarskoersen en Parijs-Roubaix. “Zijn deelname aan de andere klassiekers komt niet in gevaar”, geeft AG2R Citroën aan in een perscommuniqué.

