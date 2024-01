zondag 28 januari 2024 om 09:48

Zieke Corné van Kessel neemt weekend rust voor WK

Corné van Kessel zal vanmiddag niet in actie komen in de Wereldbeker van Hoogerheide. Dat bevestigt zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes aan WielerFlits.

De 32-jarige Van Kessel voelt zich ziek. “Daarom hebben we besloten om een weekend rust te nemen, voor de zekerheid”, legt ploegmanager Bart Verschueren uit. “Het WK komt normaal niet in gevaar.”

Van Kessel wist zich dankzij top 15-plaatsen in verscheidene Wereldbekers te kwalificeren voor de mondiale titelstrijd. Op het NK in Hoogeveen kwam hij als zevende over de streep.