Zeven WorldTeams in Le Samyn voor vrouwen

De organisatie van Le Samyn des Dames (2 maart) kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van liefst zeven van de negen Women’s WorldTeams. Alleen Canyon-SRAM en Team BikeExchange zijn niet van de partij.

Alé BTC Ljubljana, FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope, Liv-Racing, Movistar Team, Team DSM, Team SD Worx en Trek-Segafredo staan op de deelnemerslijst, net als zestien continentale teams (waaronder Lotto Soudal Ladies en Jumbo-Visma Women) en twee clubploegen.

In 2020 ging de zege naar Chantal van den Broek-Blaak. De Nederlandse wist als renster van (toen nog) Boels-Dolmans een lange solo met succes af te ronden. Christine Majerus kwam als tweede over de streep, op bijna twee minuten van winnares Van den Broek-Blaak. Lotte Kopecky (3e) mocht ook nog mee het podium op.

Het is nog even wachten op de definitieve deelnemerslijst van de manneneditie van Le Samyn, een lastige eendagskoers in de omgeving van Dour. De wedstrijd wordt gekenmerkt door de nodige pittige kasseistroken.

#SamynDesDames 🚴‍♀️🇧🇪 Notre sélection pour le Samyn Des Dames 📜

Our selection for Samyn Des Dames 📜 Rdv le 2 mars 📆

See you on 2th march 📆#FeelTheCobbles ❤️ pic.twitter.com/cwV6MuufPh — GPSamyn (@GPSamyn) January 12, 2021