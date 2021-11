Zesdaagse van Rotterdam strikt duo Havik-Van Schip

De regerende Europees kampioenen koppelkoers, Yoeri Havik en Jan Willem van Schip, gaan van 7 tot en met 12 december 2021 op jacht naar winst in de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Dat maakte de organisatie vandaag bekend middels een persbericht.

Het afgelopen baanseizoen was er voor Havik en Van Schip eentje om in te lijsten. Na een verdienstelijk olympisch optreden in Tokio kwam in het Zwitserse Grenchen de beloning: de Europese titel in de koppelkoers. Van Schip en Havik mochten vervolgens alleen niet deelnemen aan het WK baanwielrennen in Roubaix. De UCI verleende geen dispensatie: voor deelname aan het WK had Nederland aan minstens een ronde van de Nations Cup moeten meedoen.

De twee Nederlanders zijn er in december echter wel gewoon bij in Rotterdam. Voor wedstrijddirecteur Michael Zijlaard was het een logische stap om het nieuwe topkoppel voor de Wooning Zesdaagse vast te leggen. “Toen Havik vorig jaar met Wim Stroetinga de Wooning Zesdaagse won, konden we nog niet vermoeden dat Wim en Yoeri hun titel niet gingen verdedigen, omdat Wim zou stoppen”, legt Zijlaard uit.

Droomduo

“Maar gelukkig heeft Yoeri in Jan-Willem een uitstekende vervanger gevonden, die sterk én snel is.” Volgens Zijlaard maken Van Schip en Havik kans op de zege in Rotterdam. “Voor mij zijn ze – samen met Terpstra en De Ketele – de grote favorieten. Het is echt een droomduo. Beiden zijn zeer rap én ze hebben de duur om ronden te pakken. Dus ze kunnen op meerdere manieren winnen.”

Havik ziet zichzelf ook als favoriet voor de eindzege, maar is ook trots op de weg die hij als renner heeft afgelegd om aan de top van de zesdaagsewereld te komen. “Afgelopen jaar was mijn tiende poging om te winnen in Rotterdam en het lukte. Het is dan ook extra bijzonder om dit jaar na zo lange tijd – door corona – weer een groot evenement te rijde. En dan ook nog als Europees kampioen voor thuispubliek.”