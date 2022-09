Zesdaagse van Bremen op zijn vroegst pas weer in 2024

De Zesdaagse van Bremen gaat ook volgend jaar niet door. Normaal vindt het evenement jaarlijks plaats in januari, maar door de coronapandemie werd de laatste editie in 2020 verreden. Pas in 2024 keert de zesdaagse mogelijk terug.

Als redenen voor de afgelasting noemt de organisatie de terughoudendheid van mensen om kaarten te kopen door de inflatie en de onvoorspelbare situatie rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Het risico om het evenement van 13-16 januari 2023 te organiseren is daardoor te groot, aldus de Duitse organisatie.

Ook voor de editie van 2024 houdt de organisatie een slag om de arm, maar deze staat voorlopig gepland van 12-15 januari van dat jaar. De laatste Zesdaagse van Bremen, in 2020 dus, werd gewonnen door de Belg Kenny De Ketele en de Duitser Nils Politt.