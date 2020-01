Zesdaagse Rotterdam komt met nieuw klassement na afhaken Reinhardt dinsdag 7 januari 2020 om 15:45

Het zit de Wooning Zesdaagse van Rotterdam de laatste dagen niet mee. De organisatie zag gisteren al Jasper De Buyst afhaken door ziekte, maar nu blijkt ook Theo Reinhardt niet fit genoeg om te koersen. Dit betekent dat er voor aanvang van de slotdag een nieuw klassement zal worden opgemaakt.

De strijd om de gele leiderstrui eist duidelijk zijn tol. De Duitse tandem Reinhardt-Roger Kluge wist op de voorlaatste dag veel punten te verzamelen, waardoor ze hun puntentotaal met ruim honderd punten wisten op te vijzelen naar 314. Ze wisten hierdoor de leiding te veroveren met nog één avond te gaan.

Reinhardt gaf na afloop van de koppelkoers echter aan zich niet lekker te voelen. Een dag later blijkt de Duitser te ziek om nog verder te rijden, waardoor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam voor de tweede dag op rij een van zijn geletruidragers verliest, na het eerdere afhaken van De Buyst.

Gelegenheidsduo Kluge-Van der Sande nog volop in de race

Het afhaken van Reinhardt zorgt voor een omwenteling in het klassement, aangezien de organisatie genoodzaakt is om een nieuw klassement op te maken. Kluge en Van der Sande zullen de laatste nummers gezamenlijk afwerken in het shirt van BMW-MINI Dubbelsteyn, normaliter de ploeg van Kluge.

De organisatie van de Zesdaagse trekt – op basis van de regels van de UCI – één ronde af van de hoogst geplaatste renner (Kluge), terwijl nu het gemiddelde aantal punten van beide ploegen telt. Dit betekent dat Kluge en Van der Sande als derde beginnen aan de slotdag van de Wooning Zesdaagse.

De Belg en de Duitser hebben nu één ronde achterstand op Kenny De Ketele en Robbe Ghys, de nieuwe leiders na de wijzigingen in het klassement. Wim Stroetinga en Yoeri Havik zijn de naaste belagers, al volgen de twee Nederlanders ook op één ronde van de Belgische tandem.

38e Wooning Zesdaagse van Rotterdam

Nieuwe tussenstand na dag 5

1. / Kenny De Ketele-Robbe Ghys – 200 punten

2. / Wim Stroetinga-Yoeri Havik – 294 punten en 1 ronde

3. / Roger Kluge-Tosh Van der Sande – 280 punten en 1 ronde

4. / Iljo Keisse-Niki Terpstra – 262 punten en 1 ronde

5. / Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw – 186 punten en 1 ronde

6. / Maximilian Beyer-Sebastián Mora – 122 punten en 1 ronde