Zes WorldTeams, waaronder Jumbo-Visma, aan de start van Sibiu Cycling Tour

De organisatie van de Sibiu Cycling Tour (2-5 juli) kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van liefst zes WorldTeams. Vorig jaar trokken er slechts twee teams van het hoogste niveau naar Roemenië voor de meerdaagse wielerronde.

De organisatie is erin geslaagd om Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe, Astana Qazaqstan, Lotto Soudal, Israel-Premier Tech en Cofidis te strikken voor de eerstvolgende editie. Voor de meeste WorldTeams is de Sibiu Cycling Tour een mooie gelegenheid om de nodige UCI-punten te sprokkelen in de strijd om promotie/degradatie in de WorldTour.

Verder staan er drie ProTeams (Drone Hopper-Androni Giocattoli, Bardiani-CSF-Faizanè en Team Novo Nordisk) aan de start van de Sibiu Cycling Tour. Onder de negentien continentale ploegen zien we onder meer Team Bike Aid, Team Corratec en Global 6 Cycling. Er is ook een Mexicaanse nationale selectie uitgenodigd.

Vorig jaar ging de eindzege in de Sibiu Cycling Tour naar de beloftevolle Italiaan Giovanni Aleotti van BORA-hansgrohe, voor de inmiddels gestopte Fabio Aru en Michal Schlegel. Op de erelijst komen we ook de namen van Davide Rebellin, Egan Bernal, Iván Sosa en Gregor Mühlberger tegen.