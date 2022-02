Zegeteller op vier voor Fabio Jakobsen: “Het ging hier om positionering”

Fabio Jakobsen lijkt onverslaanbaar dit seizoen. Van de vijf sprints die hij reed, won de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl er vier. Ook vrijdag, in de Volta ao Algarve, was het raak voor de Nederlander. “Dit was perfect teamwork en ik ben blij dat ik de sterkste benen had in deze oplopende finale”, vertelt hij.

“We willen altijd winnen, maar we verloren Tim Declercq helaas. Hij is deze week ziek geworden en heb hebben we echt gemist vandaag. De rest van de ploeg deed geweldig werk en bracht mij in perfecte positie. Ook speciale dank aan Kasper Asgreen, die mij de hele dag uit de wind heeft gehouden en erbij was in de finale”, legt Jakobsen uit. “Dit was een goede sprint hier in Faro.”

De oplopende aankomst was behoorlijk zwaar. “Het is nooit makkelijk, het ging hier om positionering. Dat deden we goed in de laatste twee kilometer. We reden altijd bij de eerste tien in het peloton. Dan gaat het erom een goede rotonde te rijden, en daarna gingen de laatste 400 meter omhoog. Ik ging de sprint aan met nog 200 meter te gaan, samen met Bryan Coquard. Hij kan hier ook winnen, maar we gingen vol gas tot de streep. Ik zag Tim Merlier achter mij, maar hij kon er gelukkig niet langs.”

Door zijn sprintzege lijkt de sprinter uit Heukelum al verzekerd van de winst in het puntenklassement en dus de groene trui. “Ik houd van de kleur groen. Het is de kleur van de sprinters. Ik heb die trui ook in de Vuelta al gedragen. Ik wil graag in die trui rijden en ben blij dat ik hem ga winnen, als ik morgen en zondag overleef tenminste”, vertelt Jakobsen.

Fabio Jakobsen did so far 5 sprints this year. He won 4 of them. #VoltaAlgarve — Nico Dick (@NicoDick) February 18, 2022