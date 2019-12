Zegeteller Mathieu van der Poel zondag 29 december 2019 om 16:00

In Loenhout moest Mathieu Van der Poel na een vroege val serieus in de achtervolging om nog te kunnen winnen. In Namen dreven lekke banden, het vele slijk, de koude omstandigheden en een ijzersterke Toon Aerts hem tot het uiterste. Maar ook daar was de overwinning uiteindelijk voor hem. In amper twee maanden behaalde Van der Poel veertien overwinningen. WielerFlits zet ze voor u op een rijtje.

Mathieu van der Poel hield de afgelopen jaren het veldrijden in een ijzeren greep. En ook in het huidige veldritseizoen gaat het lekker met de veelvraat van Corendon-Circus. Goed, op de flanken van de Hotondberg in Ronse had hij een off-day, maar ook de wereldkampioen laat wel eens een steek vallen.

In alle andere wedstrijden is het eigenlijk niet de vraag óf Van der Poel wint, maar op welke manier hij dat doet. In enkele wedstrijden werd het winnen hem wel bemoeilijkt. Zo was zijn startpositie tijdens de wereldbeker in Koksijde verre van ideaal. Dat hinderde hem echter niets, want na een ronde reed MvdP alweer vooraan. In het restant van de cross was er niets meer aan te doen, zoals in de meeste andere wedstrijden.

Overwinningen Mathieu van der Poel in crossseizoen 2019-2020

1. Superprestige Ruddervoorde

2. Europees kampioenschap Silvelle

3. Jaarmarktcross Niel

4. Wereldbeker Tábor

5. DVV Trofee Hamme

6. Ambiancecross Wachtebeke

7. Wereldbeker Koksijde

8. DVV Trofee Kortrijk

9. Zilvermeercross Mol

10. Vlaamse Druivencross Overijse

11. Waaslandcross Sint-Niklaas

12. Wereldbeker Namen

13. Wereldbeker Heusden-Zolder

14. DVV Trofee Loenhout