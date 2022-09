Zegestand Veldrijden seizoen 2022-2023

Deze winter houden we voor u netjes de zegestanden in het veldrijden bij. Komen daarvoor in aanmerking: alle UCI-crossen, zowel Wereldbekers, C1- en C2-wedstrijden als kampioenschappen, zowel mannen als vrouwen. De stand wordt na elk weekend bijgewerkt.

Mannen

Zegestand na 18 september 2022:

2 overwinningen:

Vincent Baestaens (2x Roanoke -VS)

1 overwinning:

Niels Vandeputte (Bensheim)

Marcel Meisen (Lützelbach)

Michael Vanthourenhout (Kruibeke)

Pim Ronhaar (Mechelen)

Patricio Campbell Vilches (NK Chili)

Jacob Turner (NK Nieuw-Zeeland)

Tom Chapman (NK Australië)

Vrouwen

Zegestand na 18 september 2022

2 overwinningen:

Caroline Mani (2x Roanoke -VS)

Marie Schreiber (Lützelbach, Bensheim)

1 overwinning:

Fem van Empel (Kruibeke)

Inge van der Heijden (Mechelen)

Evelyn Denisse Munoz Jaramillo (NK Chili)

Amy Hollamby (NK Nieuw-Zeeland)

Rebecca Locke (NK Australië)