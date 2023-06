Zegereeks SD Worx ten einde: Gasparrini wint na ware thriller in Ronde van Zwitserland

De derde etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is gewonnen door Eleonora Camilla Gasparrini. De Italiaanse bleek na een ware thriller de snelste in de sprint. Met nog 200 meter te gaan leek Urška Žigart nog op weg naar de zege, maar de volledig verzuurde Sloveense werd in het zicht van de haven toch nog voorbijgereden.

De Ronde van Zwitserland voor mannen kende – na een zeer beladen week – zondag zijn apotheose, maar er werd vandaag gewoon weer gekoerst op Zwitserse bodem. Op de derde dag van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen kregen de rensters een etappe van 120,8 kilometer voor de wielen geschoven. Het parcours leek op het eerste gezicht niet al te lastig, al stonden er stiekem toch best veel hoogtemeters op het programma. Bovendien lag de top van de laatste klim (6 km aan 4,3%) naar het dorpje Ricken op slechts elf kilometer van de finish.

Onrustige openingsfase

In de openingsfase werd er al slag om slinger gedemarreerd, maar was het vergeefs wachten op een vlucht. Heel even leek een vluchtpoging van onder meer Lucinda Brand, Katarzyna Niewiadoma en Alexandra Manly kans van slagen te hebben, maar ook deze aanval werd al snel weer in de kiem gesmoord. Het bleef echter onrustig in het peloton en dus viel het maar niet stil richting de eerste gecategoriseerde klim van de dag: de Sitzberg (4,2 km aan 5,7%), met de top op ruim vijftig kilometer van de finish.

Op de flanken van de Sitzberg werd het peloton stevig uitgedund en moesten aardig wat rensters overboord. Zo ging het te snel voor Lucinda Brand, vorig jaar nog eindwinnares in Zwitserland en eerder in de rit nog in de aanval. In de spits van de koers waren de vrouwen van SD Worx – met leidster Marlen Reusser en Demi Vollering – weer goed vertegenwoordigd. Reusser en Vollering namen de koers in handen richting de afdaling van de Sitzberg, waar het peloton nog wat verder uiteen werd geslagen.

Zes rensters krijgen de ruimte

Eenmaal beneden bestond de voorste groep nog maar uit een vijftiental rensters, en was er allang geen sprake meer van een klassiek wedstrijdverloop. Zes rensters profiteerden van een moment van vertwijfeling en sloegen een flinke bres. Pauliena Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing), Paula Patiño (Movistar), Eva van Agt (Jumbo-Visma) en Blanka Vas (Team SD Worx) sloegen de handen ineen en kregen niet veel later het gezelschap van Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) en Urška Žigart (Jayco-AlUla).

Het peloton liet begaan en zo liep de voorsprong van de zes aanvallers op tot bijna anderhalve minuut. Het verschil werd in de kilometers voor de klim naar Ricken wel weer gehalveerd, maar op de beklimming zelf liepen Rooijakkers en co toch weer wat uit. In het uitgedunde peloton werd er aanvankelijk toch vooral naar elkaar gekeken en dit speelde de kopgroep in de kaart. Op een kilometer van de top trok Žigart door en de Sloveense reed meter per meter weg bij haar medevluchters. Vas bleef zitten en op het moment dat ze in actie schoot, was Žigart al gevlogen.

Žigart doet gooi naar de zege, Niewiadoma is ontketend

De renster van Jayco AlUla, de verloofde van tweevoudig tourwinnaar Tadej Pogacar, kwam met voorsprong over de top van de laatste klim van de dag. De achtervolgers kwamen goed tien seconden later boven, de groep der favorieten keek nog tegen een achterstand aan van een halve minuut. Koploopster Žigart stond voor een lastige maar zeker geen onoverkomelijke opdracht: een solo van goed tien kilometer afwerken naar de streep in Ebnat-Kappel. De vijf achtervolgers hadden inmiddels het gezelschap gekregen van een zesde renster: Niewiadoma.

De Poolse was er namelijk in geslaagd om de sprong naar voren te maken, en ging vervolgens op jacht naar Žigart. Niewiadoma kreeg echter te weinig steun in de achtervolging op de Sloveense en zo werden Niewiadoma, Van de Velde, Patinño, Van Agt en Rooijakkers weer bij de lurven gegrepen door het peloton, waar de vaart er inmiddels goed in zat. Zo kregen we in de laatste kilometers een op het oog ongelijke strijd tussen Žigart en een achtervolgende groep, aangevoerd door stoomlocomotief Reusser.

Net niet voor dappere Žigart, zegereeks SD Worx ten einde

Toch hield een sterke Žigart goed stand in de laatste kilometers, en zo begon ze met een mooie voorsprong aan de laatste kilometer. Het bleek echter net niet genoeg voor de overwinning. Een moegestreden en volledig verzuurde Žigart werd met nog goed 150 meter te gaan toch nog voorbijgereden door de sprintende meute.

Zege nummer 21 dan maar voor SD Worx? Nee, want in de sprint kwam de Nederlandse formatie er dit keer eens niet aan te pas. De zege ging uiteindelijk naar Eleonora Camilla Gasparrini, die Arlenis Sierra in extremis nog wist te remonteren. De Tsjechische Tereza Neumanova werd derde, Vas moest dit keer genoegen nemen met een vierde stek. In het algemeen klassement gaat Reusser nog altijd aan de leiding, voor haar ploeggenote Vollering.