Andermaal raak Olav Kooij in Duinkerke: “Klassement wordt wel lastig”

Olav Kooij sprintte vrijdag op imponerende wijze naar de zege in de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse snelle man van Jumbo-Visma klopte in Achicourt Gerben Thijssen en Milan Fretin. “Ik moet mijn ploeggenoten bedanken.”

“Er werd hard gekoerst vandaag. Uiteindelijk gingen we met een gereduceerd peloton de laatste kilometer in. Na zo’n zware dag moest je vooral nog de benen hebben, maar de ploeg was ook zeer sterk vandaag. Ik moet ze bedanken”, aldus Kooij in het flashinterview na afloop.

Onderweg reed Jumbo-Visma samen met Soudal Quick-Step op kop. Laatstgenoemde richtte zich ook op het algemeen klassement, aangezien leider Benjamin Thomas gelost was. “Wij hebben ook een handje toegestoken, maar de grote verantwoordelijkheid lag bij hun.” Kooij staat dankzij zijn zege op plaats drie in het algemeen klassement. Gaat hij voor dat klassement gaan? “De vorm is goed, maar het gaat lastig worden morgen. We zullen zien.”

