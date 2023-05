Olav Kooij wint overtuigend in Vierdaagse van Duinkerke, Thomas verliest leiding aan Asgreen

Olav Kooij zegevierde in de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse renner klopte Gerben Thijssen en Milan Fretin na een sprint. Benjamin Thomas verloor de leiding van het algemeen klassement aan Kasper Asgreen.

In de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke stonden er heel wat heuvels op het menu, maar toch werd er na een tocht van 173,8 kilometer naar Achicourt een sprint verwacht. Benjamin Thomas begon als leider aan dag vier nadat hij donderdag een dubbelslag sloeg in een korte tijdrit.

Leider Thomas moet achtervolgen

Onderweg ontstond er een vroege vlucht met daarin vijf renners. Alex Colman (Flanders-Baloise), Ceriel Desal (Bingoal WB), Alan Banaszek (Human Powered Health), Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en Morné Van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93). Het vijftal kreeg echter nooit veel ruimte, want in het peloton hielden enkele sprintersploegen het tempo hoog.

Met name Soudal Quick-Step, voor Belgisch kampioen Tim Merlier, en Jumbo-Visma, voor ritwinnaar Olav Kooij, bepaalden het tempo. Leider Thomas geraakte ondertussen achterop en kwam terecht in een derde groep. De Fransman van Cofidis moest achtervolgen en kreeg bijstand van de mannen van Uno-X. De achtervolging had echter weinig succes, Thomas verloor steeds meer tijd.

Kooij imponeert andermaal

In de laatste kilometers zat Kooij goed in positie voor de sprint. Merlier daarentegen verloor het wiel van zijn ploeggenoten en moest uiteindelijk vrede nemen met plaats acht. De sprint zelf werd gelanceerd door Erlend Blikra, die van zeer ver begon met sprinten. De Noor werd al snel gecounterd door Kooij, die duidelijk de snelste was. Kooij hield in de slotmeters makkelijk Gerben Thijssen en Milan Fretin af.

Thomas kwam uiteindelijk op ruime achterstand binnen in Achicourt, waardoor Kasper Asgreen de nieuwe leider werd in het algemeen klassement. Aanstaand weekend staan nog twee etappes op het menu in de Vierdaagse van Duinkerke.