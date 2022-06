Zeeman (Jumbo-Visma) over coronagevallen: “Het ging zo snel, we hadden geen andere keuze”

Jumbo-Visma ging donderdag niet meer van start in de Ronde van Zwitserland. Het Nederlandse team stapte uit de wedstrijd omdat er corona in de ploeg is geslopen. In gesprek met Sporza geeft sportief directeur Merijn Zeeman meer tekst en uitleg. “Het ging zo snel dat we geen andere keuze hadden”, aldus Zeeman.

Het team van Jumbo-Visma in de Ronde van Zwitserland bestond uit Rohan Dennis, Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen en Mike Teunissen. Na vier etappes zat het er voor hen op: maar liefst vier teamleden van de ploeg leverden een positieve coronatest af. “Het ging zo snel, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Voor ons was er geen andere keuze dan inpakken en naar huis te gaan.”

“We zullen moeten zien hoe het nu verder evolueert. Er zijn vier teamleden die positief getest hebben en we weten allemaal hoe besmettelijk het is en hoe snel het kan gaan. Ook daarom vonden we het onverantwoord om in koers te blijven. De kans op meer besmettingen zou te groot zijn.” Toch is er nog geen sprake van paniek. Zeeman: “Onze ervaring leert dat het vrij vlot verloopt, ook het herstel. Het is niet zo dat wie vandaag positief test sowieso niet kan starten in de Tour. Daar maak ik me op dit moment geen zorgen over.”

Nachtmerriescenario

Zeeman is echter wel op zijn hoede en ziet de gevaren, ook voor de komende Tour de France. “Ik denk wel dat de schrik in het peloton er goed in zit. In de Tour zullen er coronatesten zijn op de rustdagen. Wie positief test, moet naar huis. Dat is een nachtmerriescenario voor elke ploeg: van het ene op het andere moment kan het zomaar klaar zijn. We bereiden ons al maanden voor op de Tour. Dan maak je je wel ongerust.”

De ploeg zal, ondanks de nieuwe coronabesmettingen, voorlopig geen extra maatregelen nemen. “Ik weet niet wat we nog meer kunnen doen. We testen voor elke wedstrijd, dragen nog steeds mondkapjes, renners slapen alleen op de kamer, we gebruiken luchtzuiveraars… We zijn er altijd vrij ver in gegaan om onze renners te beschermen en te blijven presteren. We waren er helaas op voorbereid dat dit kon gebeuren. Dat het nu zo extreem zou zijn, hadden we niet voorzien.”

Zeeman zei eerder in gesprek met WielerFlits al dat hij rekening hield met een dergelijk scenario. “Je leest het niet allemaal meer in het nieuws, maar wij hebben nog altijd te maken met coronabesmettingen tussen onze renners. Daarom moeten we voorbereid zijn om last minute te schakelen”, aldus Zeeman. Vandaar dat Jumbo-Visma onlangs ook bekendmaakte dat de Tourselectie nog niet (grotendeels) vastligt, zodat er nog opties zouden zijn om uit te kiezen, in het geval corona toe zou slaan.