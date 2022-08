Stybar respecteert beslissing Lefevere: “Ook hij moet soms mensen laten gaan”

Zdenek Stybar werd afgelopen zondag tweede in de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens. Dat was een welkome opsteker voor de Tsjech, die eerder te horen had gekregen dat hij niet mag blijven bij Quick-Step Alpha Vinyl. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt Stybar over zijn nakende afscheid bij de Belgische ploeg en is hij openhartig over zijn tegenslagen.

De blessures die Stybar de afgelopen anderhalf jaar opliep zijn niet op één hand te tellen: een overbelaste knie, twee coronabesmettingen, hartritmestoornissen, een darmontsteking, een wijsvingerbreuk en tal van andere ziekten en kwalen. En dan kreeg zijn vrouw onlangs, kort voor de Ronde van Polen, ook nog een miskraam. “Het was niet makkelijk”, zegt Stybar nu.

“Na mijn ziekte in Parijs-Nice, in maart, belandde ik in een neerwaartse spiraal. Waarbij aanvankelijk niemand me echt kon helpen. Want mensen weten niet wat er precies door je heen gaat. Vooral mijn niet-selectie voor de Giro raakte me zwaar. Na die tegenvallende klassieke lente had ik me dat een beetje tot doel gesteld. Het paste in de aaneenschakeling van alle teleurstellingen van de voorbije twee jaar.”

Stybar ging op den duur twijfelen, vertelt hij. “Ik kwam in een negatieve energieflow terecht en straalde dat ook uit. Pas toen ik er mezelf op betrapte dat ik de zoektermen ‘depressie’ en ‘burn-out’ intikte op Google, begreep ik: nu is het genoeg geweest, ik moet ingrijpen.” Met de hulp van zijn vrouw, kennissen en vrienden kroop hij uit het dal.

Geen contractverlenging

Nog een tegenslag voor Stybar was het nieuws dat zijn contract bij Quick-Step Alpha Vinyl niet verlengd wordt. “Het kwam er nog eens bovenop, net toen ik dacht dat ik alles eindelijk wel had gehad. Dat maakt het relativeren er niet makkelijker op. Maar ik moet de beslissing van Patrick (Lefevere, red.) respecteren. Ook hij moet soms zeggen ‘het is goed geweest’ en mensen laten gaan. Vandaag ben ik dat, morgen iemand anders. Fair enough. Ik heb mooie jaren beleefd bij Quick.Step, werd altijd correct betaald, gaf veel voor de ploeg maar kreeg ook heel veel terug.”

“In april, tijdens een etentje met Patrick, maakte ik hem mijn plannen duidelijk. ‘Ik wil nog twee jaar koersen’, zei ik. Tot 2024, het jaar van het WK veldrijden in Tabor en de Olympische Spelen in Parijs, waar ik graag nog eens als wegcoureur heen wil. Schrok hij van die ’twee jaar’? En had één jaar me wel een nieuw contract opgeleverd? Soit. Het is mijn plan, natuurlijk. Niet het zijne. Wat ik absoluut wil vermijden is dat iemand anders het einde van mijn carrière bepaalt.”

ProTeam?

Stybar heeft het gevoel dat het lichaam nog niet op is en wil dus door. Dat kan ook bij een ProTeam, zegt hij. “Alles kan. Ik heb geen zicht op de concrete interesse, daar moet ik het eens over hebben met mijn manager Dries Smets. Zelf wil ik er niet té veel mee bezig zijn, het zou me alleen maar onnodige stress en paniek bezorgen. Wat komt, dat komt.”

Zijn laatste maanden bij Quick-Step Alpha Vinyl rijdt hij in ieder geval nog de Ronde van Denemarken, de Druivenkoers, de Bretagne Classic en de Ronde van Luxemburg. Voor Tsjechië start hij komende zondag in de wegrit van de EK in München. Ook zou hij graag het wereldkampioenschap in Wollongong nog betwisten.